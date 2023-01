Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas ha firmato l’ordinanza di messa in sicurezza della ex Ferriera nell’area industriale, dopo il cedimento strutturale della copertura costituita da lastre in fibrocemento contenenti amianto.

Il provvedimento è indirizzato alla Laterizi Torres, la società proprietaria dello stabilimento industriale situata in via Marco Polo, angolo via Fratelli Vivaldi con l’ordine di ripristinare le condizioni igienico sanitarie mediante la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti contenenti amianto ancora presenti nell’area e di quelli depositati in modo incontrollato nel terreno di pertinenza dello stabilimento, attraverso l’affidamento a una ditta specializzata e munita di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia.

Inoltre l’ordinanza prevede la successiva trasmissione all’ufficio Gestione rifiuti del servizio ambiente dell’Ente dei formulari attestanti il corretto smaltimento dei materiali con l’obbligo di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla notifica della ordinanza, alla messa in sicurezza della copertura e di ogni altra parte pericolante del complesso, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Sul caso anche Giuseppe Alesso, presidente del Comitato Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, aveva inviato una segnalazione al Servizio Igiene e sanità pubblica, sottolineando il problema della dispersione delle polveri di amianto.

