Il Comune di Porto Torres ha avviato un piano di censimento dei materiali con presenza di amianto negli edifici comunali di sua proprietà. L’obiettivo è tutelare la salute sia della popolazione professionalmente esposta, sia dei cittadini in generale, attraverso l’eliminazione totale dell’esposizione alle fibre di amianto o, quanto meno, ridurla ai livelli minimi possibili.

La determina del dirigente del settore Ambiente prende atto del “Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, approvato con deliberazione della giunta regionale nel 2015, un provvedimento che ha previsto una serie di azioni per acquisire informazioni sulla presenza di eternit negli edifici pubblici, privati e negli stabilimenti produttivi dell'intero territorio della Sardegna, al fine di programmare correttamente le attività di controllo e sorveglianza da parte delle aziende Asl e per definire le priorità degli interventi di rimozione o di messa in sicurezza dell’amianto.

Per l’Ente diventa fondamentale acquisire le recenti norme Uni - Ente Italiano di Normazione – per assicurare un aiuto efficace per lo svolgimento dell’attività di censimento rispetto ai criteri e ai metodi per l’individuazione dell’amianto nelle strutture edilizie, nelle macchine e negli impianti.

