Il Parco Nazionale dell'Asinara e la Provincia di Sassari incontreranno gli studenti dell’Istituto d’Istruzione superiore “Mario Paglietti” di Porto Torres per presentare il progetto di educazione ambientale e di promozione dell’area protetta da realizzare con le scuole superiori del territorio provinciale e dedicato più in generale alla scoperta della storia e della biodiversità della regione.

L’incontro è in programma venerdì 12 gennaio alle ore 10, presso l’aula magna del liceo scientifico di Porto Torres per illustrare la Guida dedicata al Parco dell'Asinara edita da Delfino Editore e curata dal direttore Vittorio Gazale. Si parlerà dell’Asinara, una terra di grande fascino per la dimensione geograficamente isolata ed estremamente fragile e vulnerabile, ricca di storia e di natura, ma allo stesso tempo aperta ad un turismo responsabile e sostenibile.

Saranno presenti il dirigente scolastico Daniele Taras, il vice Pinuccio Vacca, l’amministratore della Provincia di Sassari Pietro Fois, il commissario e il direttore del Parco Gian Carlo Muntoni e Vittorio Gazale, il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas, gli educatori ambientali, le guide del Parco, oltre ai responsabili degli osservatori naturalistici dell’Asinara.

