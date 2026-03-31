Grave situazione di morosità nelle mense scolastiche del Comune di Porto Torres.

La ditta Vivenda Spa, affidataria del servizio di ristorazione scolastica dell’ente comunale ha segnalato che a oggi risultano numerosi pasti erogati e non ancora saldati. Una situazione che comporta un progressivo aumento del debito e che attualmente riguarda 337 utenti morosi.

Una vicenda che perdura nel tempo nonostante i solleciti da parte del Comune che ogni giovedì dalle 8.30 alle 11.30, presso la scuola dell’infanzia Borgona, ha attivato uno sportello informativo (gestito da Vivenda S.p.A.) per offrire supporto alle famiglie e fornire chiarimenti sulla gestione dell’applicazione “ComunicApp”, utilizzata per iscrizioni online, registrazione delle presenze, pagamenti e verifica di eventuali morosità.

Allo sportello le famiglie potranno ricevere informazioni dirette su modalità di pagamento e regolarizzazione delle posizioni debitorie, oltre a chiarimenti relativi al menù scolastico, ai pasti e ai piani dietetici personalizzati, in presenza di esigenze specifiche legate a intolleranze o allergie alimentari.

Pertanto l’amministrazione invita gli utenti a provvedere con urgenza al saldo delle somme dovute per il servizio di ristorazione scolastica, ricordando che il mancato pagamento di un servizio regolarmente fruito rappresenta un comportamento non corretto. Inoltre per le famiglie in reale difficoltà economica il Comune garantisce il supporto del Servizio Sociale.

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