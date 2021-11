In stato di abbandono da tempo, per entrare nell’ex trattoria di via Principessa Giovanna, nel centro urbano di Porto Torres, occorre farsi largo tra la montagna di rifiuti disseminati in ogni angolo della stanza. L’amministrazione comunale ha deciso di rispondere al grido di allarme dei condomini della palazzina costretti a convivere con una situazione di forte degrado, dove al piano terra si trova l’immobile trasformato in una discarica, un tugurio dove i topi banchettano tra l’immondizia e ogni genere di rifiuto.

I residenti più volte avevano chiesto di intervenire per rimuovere la spazzatura cresciuta a dismisura in questi anni, tanto da creare un serio problema igienico-ambientale. Una vicenda di incuria nel centro cittadino che il Comune intende risolvere con un finanziamento pari a 15mila euro inserito nella variazione di bilancio, provvedimento approvato dal consiglio comunale, per un intervento di bonifica sostitutivo attraverso la rimozione dei rifiuti dall’immobile, una situazione complessa che si avvia ad una soluzione in grado di restituire dignità all’edificio dove ci vivono altri nuclei familiari.

Due anni fa l’ultimo intervento dei vigili del fuoco per un incendio innescato da una candela, lasciata accesa da un senza tetto che dimorava nel locale. Da allora lo stanzone si è ridotto ulteriormente ad un letamaio dove gli incivili contribuiscono ad accrescere il degrado.





