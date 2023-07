Turismo responsabile e rispetto della natura alla base della scuola di immersione “I Sette Mari” operativa nel parco dell’Asinara e impegnata nell’operazione di pulizia delle spiagge. Nell’ambito del progetto Asinara Camp, i giovani partecipanti coinvolti nella campagna #ripartiamo Italia del Wwf hanno eseguito tre interventi di raccolta rifiuti in tre zone diverse dello splendido arenile di Trabuccato, davanti ad un mare trasparente e cristallino caratterizzato dalla scarsa presenza di posidonia.

I volontari hanno rimosso oggetti di plastica, attrezzi da pesca, ma anche materiale di vario genere risalente al periodo del carcere nell’isola, raccolto proprio in prossimità dove sorgeva l’Istituto penitenziario, il distaccamento che ospitava detenuti pericolosi e gli "sconsegnati", i carcerati non sottoposti a vigilanza continua.

«La spiaggia non è un deposito - osservano i volontari - e oltre al comportamento delle persone che abbandonano materiale plastico anche il cibo non va lasciato nella sabbia e non va considerato organico parte dell’ambiente. Felici per di non aver trovato mozziconi di sigarette al contrario delle altre coste di Porto Torres».

