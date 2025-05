Prende il via il 15 maggio la rassegna Musica Maestro, organizzata a Porto dai Cantori della Resurrezione.

Il programma della manifestazione si snoderà precedentemente attraverso diversi appuntamenti nella chiesa del Cristo Risorto. Si comincia giovedì 15 maggio, con una serata sarà dedicata alle “Melodie della Sardegna”, con protagonista il sodalizio Tenore Nunnale di Orune.

Fondato nel 1996, il gruppo è composto da Boche (Leonardo Carruale, Nicola Pala), Basciu (Carmelo Pala), Contra (Gian Luca Cidda) e Messu boche (Francesco Zidda). Il loro canto rispecchia la tradizione "A s'orunessa", attingendo dal patrimonio poetico locale e sardo, e il gruppo è componente attivo dell'associazione "Sòtziu Tenores Sardigna" per la tutela del canto a tenore.

Si sono esibiti in varie rassegne in Sardegna e all'estero, partecipando anche a progetti discografici, docufilm e documentari. Il 17 maggio sarà la volta delle “Polifonie di tutti i tempi”. Vedrà l'esibizione congiunta del Coro Matilde Salvador di Alghero, diretto dal Maestro Paolo Carta, accompagnato dall'Orchestra Associazione “Il Violino” di Sassari, e dello Studium Canticum di Cagliari, diretto da Stefania Pineider. Lo Studium Canticum, attivo dal 1995, si dedica alla diffusione della cultura musicale e corale con il motto "musica per tutti". Ha al suo attivo oltre 600 concerti e ha ottenuto riconoscimenti a livello nazionale.

