Questa mattina a Porto Torres ha preso il via la prima edizione di Edufest - “Turris Umpari”, il Festival dell’educazione, il primo in Sardegna e fra i pochi in Italia, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio che siedono al Tavolo paritetico del “Patto Educativo di Comunità”, lo strumento che permette di porre in atto azioni educative innovative all'interno del contesto comunitario cittadino, attraverso una stretta collaborazione tra l'amministrazione comunale, la scuola, le famiglie e il mondo dell’associazionismo.

L’iniziativa è partita dalla Torre Aragonese con la "Carovana della Comunità educante". Bambine e bambini, ragazze e ragazzi, accompagnati da volontari, insegnanti e dall'animazione dall’Associazione Circolare, sono arrivati nel cortile dell’Istituto Mario Paglietti che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa mettendo a disposizione gli spazi dove le associazioni coinvolte hanno proposto a tutti i partecipanti le attività educative e ludiche in programma. Obiettivo: coinvolgere ogni generazione e favorire la condivisione di momenti educativi, senso civico e crescita personale.

A fare da tutor ai più piccoli sono stati una decina di studenti del Nautico. Il Festival che prevede una pluralità di eventi diffusi di attivazione pedagogica comunitaria distribuiti lungo le due giornate, proseguirà nel pomeriggio a partire dalle 16.00 nell’Atrio Comita della Basilica di San Gavino con i laboratori e i talk tematici aperti a tutta la cittadinanza. Domani, 27 settembre, sarà la volta dell'open day nelle sedi delle associazioni del gruppo paritetico del “Patto Educativo di Comunità” che apriranno le proprie sedi per i laboratori diffusi in tutta la città.

© Riproduzione riservata