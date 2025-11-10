Usini da il via alla manifestazione che si inserisce nel calendario “Città del Vino" in programma dal 10 al 15 novembre, denominata “Le Notti del Vino”. Il pubblico verrà accompagnato nel viaggio tra laboratori artigianali vari, masterclass sui "Cagnulari" e "Vermentini", con visite alle aziende e vigne con degustazioni, mostre pittoriche, serate musicali folk e altro genere. Serata clou sabato 15 novembre in piazza Europa con gli stand di 8 aziende. Inoltre sono previsti i Wine Tour, che si terranno dal 10 al 13 novembre, che consentiranno agli appassionati di visitare e degustare i prodotti di sette cantine del luogo quali l’Azienda Vinicola Cherchi Giovanni Maria, Carpante Azienda Agricola di Antonietta Careddu, Cantina Francesco Fiori, Cantina Giovanna Chessa, Azienda Agricola Salvatore Chessa, Binza ‘e su Re di Franco Manca e Cantina Gavino Delogu. Venerdì 14 novembre sono in programma due imperdibili masterclass. La mattina sarà dedicata al Vermentino di Usini, mentre il pomeriggio approfondirà le caratteristiche del Cagnulari di Usini, due vitigni simbolo del territorio. I vini degustati proveranno da nove aziende, includendo oltre a quelle del wine tour anche la Tanarighe di Giovanni Chessa e l’Azienda Vinicola Pocobelli Giuseppe.

