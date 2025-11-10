Il laboratorio analisi dell’ospedale di Alghero è a corto di reagenti. Lo denunciano i sindacati e anche il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, lancia l’allarme facendo notare che si tratta solo «dell’ultimo sintomo di un sistema sanitario algherese e territoriale completamente abbandonato a sé stesso».

Quanto denunciato dalla UIL FPL, secondo Pais, è il segnale di un «progressivo depotenziamento dei servizi, con reparti sempre più sotto organico e cittadini costretti a rivolgersi al privato per ricevere prestazioni che dovrebbero essere garantite dal servizio pubblico. È inaccettabile che un laboratorio d’eccellenza come quello di Alghero si trovi a non poter lavorare per mancanza di reagenti. Questo è il risultato del disinteresse e della mancanza di programmazione da parte della Regione». Le carenze sarebbero limitate ad alcuni reagenti, in ogni caso l'auspicio è che l'azienda sanitaria provveda quanto prima a rifornire il presidio sanitario.

