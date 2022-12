Ritorna anche quest’anno l’iniziativa enogastronomica di Street Food Turritano natalizio nel parco di San Gavino a Porto Torres.

Musica e divertimento per adulti e bambini faranno da cornice all’evento, tre giornate in programma da venerdì 16 a domenica 17 dicembre, con ingresso gratuito nel più grande StreetFoody che mette il cibo in strada, attraverso l’allestimento di veicoli e stand che offrono il panino d’autore o il cibo etnico, cuochi on the road per tutti i gusti. Non solo degustazioni tra pesce fritto, porchetta e crepes, ma nella seconda edizione, organizzata dall’associazione Sardinia Happy Events, andranno in scena i gruppi musicali “Alvin & Saverix Acoustic duo”, il dj Omar e “Ride Gorilla”, con Luca Martelli. Per i più piccoli intrattenimento e animazione con i giochi di Babbo Natale e la sua splendida casetta, la giostrina e la pesca dei cigni, nuove attrazioni gonfiabili e il tiro a segno. Un angolo del parco verrà destinato alle birre artigianali e ad alcune specialità di vini.

