Porto Torres, accordo tra Comuni costieri sul comparto PescaIl comparto si confronta oggi con una crescente complessità che investe diversi aspetti
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Sì alla proposta di accordo tra i Comuni costieri di Porto Torres – Ente capofila della Convenzione – Alghero, Castelsardo, Stintino e Trinità d’Agultu per l’istituzione di un servizio associato di prossimità territoriale dedicato al comparto della pesca. Il Piano è stato presentato in occasione della Commissione Attività Produttive, presieduta da Sabrina Pusceddu alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Claudio Piras. L’obiettivo è creare un servizio integrato che risponda in maniera concreta ai bisogni degli operatori del settore ittico, favorendo soluzioni coerenti con le più recenti azioni avviate dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione Europea.
Il comparto, infatti, si confronta oggi con una crescente complessità che investe diversi aspetti: da quelli socioeconomici a quelli normativi e amministrativi, passando per la sicurezza sul lavoro, l’igiene e la sanità, fino ai temi ambientali ed ecologici.
«Il servizio associato di prossimità territoriale è uno strumento efficace per mettere in rete i diversi soggetti coinvolti e rafforzare il raccordo tra istituzioni e operatori, - ha detto l’assessore Piras - sostenendo il tessuto produttivo del comparto pesca e migliorando la governance del settore destinato ai mercati costieri».
Nel nord-ovest della Sardegna il comparto ittico riveste un’importanza strategica dal punto di vista economico, occupazionale, socioculturale e ambientale per il costante presidio delle fasce costiere e per le azioni di sensibilizzazione alla sostenibilità che vedono protagoniste le diverse marinerie. Contrari alla proposta i consiglieri Ivan Cermelli e Michele Bassu che parlano di «scatola vuota».
L’azione sinergica delle istituzioni presenti sul territorio – in particolare dei Comuni costieri – può costituire una leva strategica fondamentale. Una maggiore prossimità territoriale potrà infatti favorire la promozione delle buone pratiche ecologiche, la diffusione di azioni condivise per sostenibilità ambientale e un più efficace supporto alle attività produttive del settore. L’istituzione del servizio e il relativo schema di accordo intercomunale saranno sottoposti all’attenzione del Consiglio comunale per la definitiva approvazione.