Uno spettacolo esilarante sarà l’occasione per inaugurare la nuova stagione teatrale che porta la firma del Rta Olimpia, vincitrice del bando emesso dal Comune di Porto Torres per la gestione del Teatro comunale “Andrea Parodi”. Il sipario si apre venerdì 29 settembre alle 21, con lo spettacolo inaugurale “Baraonda” , un mix di scene prese da diversi spettacoli, in un viaggio che promette di essere una vera e propria baraonda festosa per un pubblico di spettatori di ogni fascia di età.

E non poteva mancare il duo comico Pino & gli Anticorpi, veri mattatori della serata che con i loro personaggi e i loro sketch più conosciuti, faranno irruzione sul palco per coinvolgere il pubblico. Insieme all’associazione La botte e il cilindro, La camera chiara (capofila) e BSL Studiodanza sono i gestori del teatro Parodi. La botte e il cilindro è una compagnia di teatro per ragazzi, che metterà in scena alcune parti degli spettacoli: da "La bella che sposò Lusbè" a "Io, Pollicino" per finire con "Lo Schiaccianoci" che il 30 dicembre arriverà a Porto Torres per le vacanze natalizie. BSL Stdiodanza presenterà alcune coreografie tratte dalle sue ultime produzioni: Rosso, i sotterranei dell’anima, dove saranno rappresentate storie che narrano di marginalità, di esclusione sociale e di emarginazione psicologica e Games che rappresenta i giochi Olimpici in tutta la loro magnificenza.

La camera chiara anticiperà alcune scene dai due spettacoli in programmazione per l’autunno: La storia di Pierino e del lupo e Processo a Moliére, che tanto successo hanno avuto nella scorsa primavera. Diversi anche i contributi video dei protagonisti, di caratura nazionale, della rassegna di cabaret organizzata da Pino & gli Anticorpi. Il cartellone degli eventi è stato presentato questa mattina nella sala consiliare del municipio di Porto Torres, alla presenza del sindaco Massimo Mulas e della vicesindaca Simona Fois.

Stefano Chessa, presidente de La camera chiara, dichiara: «Confesso che siamo molto emozionati. A partire dal 2020, insieme alla BSL e ad altre associazioni locali, abbiamo l’onore e l’onere di gestire un grande teatro, tra i più belli di tutta la Sardegna. Per questo invitiamo tutti a seguirci attraverso il nostro nuovo sito web, www.teatroparodi.it, che sarà attivo a brevissimo ed i nostri canali social.» Il comico Michele Manca di Pino & gli Anticorpi sottolinea : «Proponiamo una programmazione con attori di livello nazionale, con corsi di teatro comico per i giovani per garantire un’offerta culturale eterogenea, una proposta ampia per accogliere una platea che giunga fuori dai confini della città di Porto Torres, allo scopo di spingere il teatro in un contesto di realtà metropolitana».

