Brucia un altro mezzo utilizzato per il lavoro. Ieri notte, intorno alle 23, nel quartiere Villaggio Satellite di Porto Torres, è andato a fuoco il furgone di un giardiniere. L’incendio è presumibilmente doloso.

Il titolare, Fabrizo Derudas, 50 anni, ha fatto di tutto per tentare di salvare le attrezzature custodite all’interno, ma le lingue di fuoco in pochi attimi avevano divorato il mezzo, parcheggiato proprio sotto la sua abitazione, in via Sardegna. Ridotti in cenere il decespugliatore, il soffiatore e una motosega. Danni ingenti. Una tanica di benzina all’interno del camioncino ha favorito il divampare delle fiamme.

«Ero addormentato quando sono stato allarmato da un vicino, un passante col cane al guinzaglio si è accorto delle scintille che hanno innescato l’incendio», racconta Derudas, «sono corso in strada ma non sono riuscito a spegnere il rogo. Ormai le fiamme erano alte, mi sono armato di pompa per gettare acqua e raffreddare l’auto parcheggiata vicino, volevo evitare che il fuoco potesse danneggiare altre vetture». La gente si è riversata in strada. Il fumo ha raggiunto le abitazioni della palazzina. I residenti hanno dato supporto fino all’arrivo immediato dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Nel condominio l’agitazione ha preso il sopravvento, in particolare tra gli anziani.

«Sono sicuro che si tratti di un atto doloso - ha detto Derudas - un’altra volta ho subito intimidazioni che non sono andate a segno. Questa volta qualcuno mi ha voluto colpire in modo forte. Per questo – aggiunge – c’è bisogno di unire le forze di questo rione per allontanare persone che intendono fare del male. Dobbiamo essere una famiglia e intervenire compatti, denunciando situazioni sospette che danneggiano noi abitanti del quartiere». Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres che dovranno fare luce su quanto accaduto.

© Riproduzione riservata