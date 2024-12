La giunta comunale di Porto Torres ha dato il via libera al progetto esecutivo sui lavori di illuminazione delle facciate dell’edificio storico di pregio del Palazzo del Marchese di San Saturnino.

Ben 76 i punti luce in grado di illuminare l’immobile in stile neoclassico di origini spagnole, una struttura a tre piani costruita nella prima metà dell’Ottocento, nel cuore della città. Dopo l’autorizzazione del piano da parte della Soprintendenza archeologica dei beni culturali l’immobile, già sottoposto ad interventi di ristrutturazione e bonifica, verrà interessato da lavori di realizzazione di un impianto di luci a led per illuminare in maniera adeguata le due facciate, lungo il corso Vittorio Emanuele e piazza Bazzoni, con un progetto redatto dalla società di ingegneria Engco srl, conforme ad uno studio illuminotecnico che ha ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza.

In particolare il piano, da circa 26 mila euro, prevede 76 punti luce, di cui 29 barre led di diverse dimensioni, 2 lanterne e 45 strip led.

