Casa sotto sequestro in via Pacinotti 11, a Porto Torres, dove ieri sera è stato trovato in stato di incoscienza un uomo di 63 anni, Marcello Capitta, deceduto subito dopo il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Più volte la sorella aveva tentanto di contattarlo senza ricevere risposta. Poi la decisione di recarsi presso la sua abitazione, al piano terra di una palazzina, ma l’uomo non rispondeva.

Non appena la donna è riuscita ad aprire la porta ha trovato il fratello riverso a terra e privo di sensi. Immediata la chiamata al 118, ma il 63enne è morto non appena giunto all’ospedale.

Un decesso sul quale i carabinieri del comando provinciale di Sassari, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Porto Torres, vogliono vederci chiaro.

Sul corpo, trasferito all’Istituto di medicina legale e a disposizione dell’Autorità giudiziaria, verrà eseguita l’autopsia per accertare la vera causa della morte.

Nel frattempo dopo i primi rilievi della scientifica l’appartamento, dove l’uomo viveva da solo, è stato sottoposto a sequestro.

