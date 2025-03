Il Consiglio comunale di Porto Torres ha approvato la variazione urgente al Bilancio di previsione finanziario per inserire alcune voci ritenute indispensabile per dare avvio ad alcuni interventi prioritari. «Per quanto riguarda gli investimenti stanziamo nel bilancio 2025 la somma di 465.000 euro», spiega l’assessore al Bilancio, Alessandro Carta. «Risorse che fanno riferimento al finanziamento conseguito da questa amministrazione comunale per la realizzazione della viabilità alternativa in via Ponte Romano, ovvero 500.000 euro, di cui 35.000 euro destinati alla progettazione di fattibilità economica finalizzata al ripristino della strada chiusa ormai da circa cinque anni. Ulteriori 100.000 euro saranno destinati alla messa in sicurezza del sito archeologico».

Si avvia così la procedura per l’apertura di una delle arterie stradali che da tempo sta creando disagi e situazioni di criticità al traffico in entrata e in uscita nel centro urbano. Nella variazione anche le somme pari a 131.000 euro stanziati per soddisfare la Legge 162, sull’attuazione dei Piani personalizzati a favore di persone con grave disabilità, e 280 mila euro per la quota del Fondo di povertà.

Inoltre altre due voci di rilievo: 1 milione di euro per il campo verde della cittadella sportiva, 500.000 euro per l’efficientamento e la manutenzione straordinaria del PalaMura e 280.000 euro per l’ampliamento della strada di via Dei Corbezzoli.

