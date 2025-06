Nuovo bollettino di allerta arancione per ondate di calore nel capoluogo sardo per domani venerdì 27 giugno. Inoltre è stata anche confermata l’allerta di rischio incendio codice arancione (pericolosità alta) nel territorio di Cagliari.

L’avviso, classificato come “livello 2”, prevede condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, in particolare per le fasce più vulnerabili come anziani, bambini e persone con patologie croniche.

Secondo le previsioni, le temperature percepite a Cagliari potrebbero raggiungere i 36°C, rendendo necessarie precauzioni specifiche per evitare colpi di calore, disidratazione e altri disturbi legati all’eccessivo caldo.

Il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari, in coordinamento con il Ministero della Salute, la Croce Rossa Italiana e il Dipartimento di Protezione Civile nazionale, ha diffuso una serie di misure di autoprotezione. Tra le raccomandazioni principali: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, indossare abiti leggeri e proteggere gli ambienti domestici dal calore.

Ulteriori indicazioni e linee guida per affrontare le alte temperature sono disponibili sui canali ufficiali del Comune e degli enti coinvolti. L’allerta arancione rappresenta il secondo livello su una scala di tre e segnala condizioni di rischio reale per la salute.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata