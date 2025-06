In occasione del 30° Rally Golfo dell’Asinara, la manifestazione organizzata da Automobile club Italia che farà a tappa anche a Porto Torres, da venerdì 27 a domenica 29 giugno la viabilità subirà alcune modifiche. In particolare è prevista l’interdizione alla sosta veicolare dalle 15 di venerdì 27 alle 24 di domenica 29 giugno, in ambo i lati della carreggiata del tratto tra via Ponte Romano e via Mare; dalle 7 di sabato 28 alle 24 di domenica 29 giugno, nell’intera area attigua a piazza Eroi dell’Onda (fatta eccezione alle auto/mezzi dell’organizzazione); dalle 18.45 alle 21 di sabato 28 giugno per un numero di 10 stalli, nel piazzale lungo la sp 81 in località “Il Ponte”. Per consentire lo svolgimento della gara, la ropartenza e al cerimonia conclusiva, il divieto d transito è stato disposto dalle 15 di venerdì 27 alle 24 di domenica, nel tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra via Ponte Romano e via Mare; dalle 7 di sabato 28 alle 24 del giorno successivo nell’area parcheggio attigua a piazza Eroi dell’Onda, ad esclusione dei mezzi dell'organizzazione.

© Riproduzione riservata