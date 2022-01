Buone notizie dal comune di Porto Torres. È stato finanziato con 5 milioni di euro il progetto di riqualificazione della cittadella sportiva di via delle Vigne.

L'Amministrazione comunale aveva risposto al bando di rigenerazione urbana, pubblicato dal ministero dell’Interno, insieme ai ministeri dell’Economia e delle Finanze, delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (dipartimento Infrastrutture).

I comuni con popolazione tra 15mila e 50mila abitanti potevano chiedere fino a un massimo di 5 milioni di euro. Il progetto del comune di Porto Torres consiste nel riqualificare i campi 2 e 3, attualmente in terra battuta, con la posa del manto in sintetico (2 milioni e 200mila euro). Inoltre si realizzeranno due tensostrutture polivalenti dietro l'ex bocciodromo (2 milioni di euro) e un centro fitness (800mila euro).

Il ministero pone tempi serrati: la progettazione e i lavori dovranno essere appaltati entro il giugno del 2023. Mentre l'opera dovrà essere conclusa entro il 2026.

"Non potevamo lasciarci sfuggire questa opportunità - dichiara l'assessore allo Sport Simona Fois - perché ci consentirà di cambiare l'aspetto di un'area degradata. Il progetto di riqualificazione è di fatto già iniziato con il rifacimento del manto erboso del campo 1 e la costruzione del nuovo impianto di irrigazione, i cui lavori sono in corso, oltre all'omologazione della pista di atletica, i cui fondi sono stati recuperati dall'avanzo di bilancio. Inoltre diversi lavori di manutenzione negli ultimi mesi hanno interessato i campi 2 e 3. La riqualificazione delle strutture sportive - continua - è una delle priorità dell'Amministrazione: ne sono una prova i lavori al Palamura (nuovi parquet e illuminazione, rifacimento bagni e così via) e i fondi messi a disposizione per la bonifica del bocciodromo".

