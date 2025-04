«Con un investimento complessivo che sfiora i 40 milioni di euro, la città sta vivendo una fase di trasformazione che migliorerà la qualità della vita dei cittadini e la fruibilità degli spazi pubblici».

È la dichiarazione dell’assessora ai Lavori Pubblici, Gavina Muzzetto, che ha fatto il punto sullo stato di avanzamento delle opere. Uno degli ambiti prioritari di intervento riguarda l’edilizia scolastica.

«Gli interventi in corso e quelli ultimati – ha sottolineato l’assessora– mostrano il passo decisivo compiuto da questa amministrazione per mettere a disposizione della popolazione studentesca e delle famiglie scuole moderne, sicure ed efficienti anche dal punto di vista energetico».

Sono stati completati i lavori nelle scuole “G. Gabriel”, “Figari”, “Siotto Pintor”, “Pigliaru” (dove è stata ristrutturata la palestra), “Brunelleschi” e “Borgona”.

«Per queste ultime tre, stiamo reperendo ulteriori risorse per nuovi interventi di ammodernamento, mentre al “Dessì” mancano solo alcune piccole rifiniture. Anche il nuovo asilo nido di via Lavatino sarà una struttura in grado di rispondere ai più recenti standard educativi e di sostenibilità ambientale. I lavori, già consegnati saranno completati entro la fine dell’anno. Di altissimo valore anche quelli che stanno interessando la scuola media Anna Frank di Monte Angellu che restituiranno alla città una struttura all’avanguardia alimentata da energie rinnovabili e dalle altissime prestazioni energetiche. Si tratta di un intervento di sostituzione edilizia, unico nel suo genere in Sardegna, del valore complessivo di 9, 5 milioni di euro che porterà a una completa rigenerazione funzionale, non solo del bene ma anche dell’area circostante». Sul fronte delle strutture sportive gli investimenti ammontano a circa 8 milioni di euro.

«L’amministrazione, infatti, sta lavorando per trasformare Porto Torres in un polo sportivo di eccellenza, in un punto di riferimento per l’intero territorio in grado di accogliere competizioni di altissimo livello regionale, nazionale e internazionale e di innescare ricadute economiche positive per la città. Inoltre, in stretta connessione con le politiche sociali e giovanili, l’incremento di spazi aggregativi per i cittadini svolge una fondamentale funzione anche dal punto di vista della prevenzione di forme di emarginazione e di disagio».

Nella cittadella sportiva di Viale delle Vigne si prevede la conclusione, entro l’estate, della rigenerazione infrastrutturale da 5 milioni di euro, che interessa i campi n.2 e n.3, la struttura polivalente e il centro fitness e, intanto, sono in fase di progettazione gli interventi da 1 milione di euro destinati al miglioramento degli spogliatoi e del boxing club.

A questi si aggiunge un ulteriore finanziamento di 1 milione e 50mila euro, derivante dal bando ministeriale “Sport e Periferie”, per la rigenerazione e il potenziamento del Campo n.1, attraverso la posa del manto ibrido, di un impianto fotovoltaico e di un sistema di recupero delle acque meteoriche. Parallelamente si continua a investire per rendere sempre più accogliente e performante quello che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per le società sportive e le associazioni turritane: il Palazzetto dello sport “A. Mura”. Dopo una prima fase di ristrutturazione interna ed esterna, di adeguamenti alle normative sulle barriere architettoniche, ripristino asfalti e marciapiedi, l’amministrazione ha ottenuto ulteriori finanziamenti per 900mila euro da Regione e Rete Metropolitana, destinati alla riqualificazione, all’efficientamento energetico e alla sicurezza degli impianti. 2025 rappresenterà un anno cruciale anche sul fronte degli interventi stradali e della sicurezza urbana, grazie all’avvio di importanti opere e alla conclusione di lavori pianificati dall’amministrazione in sinergia con gli altri enti operanti sul territorio.

«L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi per i cittadini, evitare interventi ripetuti sugli stessi tratti urbani e scongiurare sprechi di risorse pubbliche. Su questo fronte l’amministrazione è impegnata nella manutenzione della rete stradale e dei marciapiedi che, come in tutte le città italiane, necessitano di interventi continui. Questo mese di aprile partono i lavori per un investimento di 1 milione di euro, finalizzati alla manutenzione straordinaria alla messa in sicurezza di diversi punti strategici della città. Le aree interessate includono la Circonvallazione Sud-Est, Via del Mirto-Melo, Via del Pero, Via M. Bazzoni, Via Antonelli, Via Enrico Costa, Via Pratolini-Manzoni, Via Pirandello, Via Alfieri, Via Adelasia, Via Lamarmora e Via Benedetto Croce. Ulteriori 1,6 milioni di euro sono stati stanziati per nuovi interventi in fase di programmazione mentre si sta completando il progetto esecutivo da 360mila euro per l’ampliamento e la messa in sicurezza di Via dei Corbezzoli».

Queste sono le risorse più recenti messe in campo, mentre solo negli ultimi 2 anni sono stati investiti almeno 900 mila euro per interventi diffusi nel tessuto urbano di bitumatura e manutenzione dei marciapiedi. Tra i lavori più significativi si ricorda anche la conclusione della rotatoria di via dei Corbezzoli e il ripristino degli asfalti delle strade adiacenti per un importo di 350 mila euro mentre è in fase di progettazione esecutiva l’intervento da 250 mila euro per realizzare attraversamenti rialzati e mettere in sicurezza intersezioni e incroci.

«Incrementare la sicurezza su tutto il tessuto urbano rientra tra le priorità dell’amministrazione che, infatti, ha avviato anche i lavori di riqualificazione ed efficientamento dell’illuminazione pubblica con l’installazione di nuovi corpi illuminanti e la sostituzione o riconversione di apparecchi esistenti in tutta la città con l’obiettivo di porre la parola fine ai persistenti problemi di scarsa o assente illuminazione in alcune zone urbane e, al contempo, di ridurre i consumi e adattarsi alle linee guida sul contenimento dell'inquinamento luminoso. Entro l’anno si confida di chiudere i lavori che stanno seguendo un cronoprogramma basato su una scala delle priorità. Contemporaneamente si sta realizzando il nuovo impianto alimentato da fonti rinnovabili sulla litoranea ex S.P. 81. Quest'ultimo intervento rientra nella riqualificazione della fascia costiera al fine di rendere sempre più fruibile e funzionale per i cittadini e i visitatori uno degli scorci più belli del territorio tra le due chiesette di Balai».

Sotto il profilo della tutela ambientale e della difesa costiera sono in avvio gli interventi per 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’area della Torre e della spiaggia di Abbacurrente e di quelle di Balai e Scoglioricco e l’amministrazione ha ottenuto altri 200mila euro per la progettazione di opere di difesa costiera dalla spiaggia delle Acque Dolci alla Chiesa di Balai Vicino e dallo Scoglio Ricco a Balai Lontano. Intanto è in fase di approvazione il progetto esecutivo per il consolidamento del costone roccioso tra l’Istituto Nautico e Piazza Amsicora, (la progettazione vale 150 mila euro e servirà per chiedere il finanziamento da 650 mila euro per procedere con l’intervento). Infine si sta completando l’iter relativo al Pit fluviale con l’approvazione della progettazione inerente le opere di difesa idraulica e rinaturalizzazione del Rio Mannu.

Sul versante della riqualificazione urbana «stiamo procedendo passo dopo passo con una vera e propria rigenerazione dei quartieri per mettere a disposizione della comunità turritana nuovi polmoni verdi in cui svagarsi e socializzare. Tra i tasselli più significativi vi è la riqualificazione del “Parco Smart San Gavino” completata attraverso risorse pari a 500mila euro derivanti dalla rete Metropolitana del Nord Sardegna e, ancora più recentemente, l’apertura della nuova area ricreativa in Via Montale che fa parte di un progetto complessivo per la creazione di un sistema di parchi esteso da quest'area fino a via Balai nella zona C1/2».

L’assessora chiude il punto sui lavori pubblici con una panoramica sulle opere in stato di progettazione avanzata tra cui una nuova piazza polifunzionale in via dell’Asfodelo sulla quale l’amministrazione investirà 800 mila euro, la riqualificazione della piazzetta in Via Azuni (125 mila euro), una nuova area sportiva polifunzionale nel Quartiere Satellite (finanziata con 386 mila euro) e interventi nel Parco Baden Powel, con la creazione di un percorso vita, una nuova area ristoro e la riqualificazione della vegetazione.

© Riproduzione riservata