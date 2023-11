In occasione del 4 novembre, giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, anche l'amministrazione comunale di Porto Torres onorerà la memoria di tutti i caduti della Grande Guerra, ricordando il carabiniere Walter Frau e il finanziere Salvatore Cabitta.

La cerimonia solenne aperta sabato alla cittadinanza prenderà il via con il raduno, davanti al monumento dei caduti, delle autorità militari, civili e religiose e dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche. I partecipanti si sposteranno poi nella chiesa Beata Vergine della Consolata per la santa messa che sarà officiata da don Gavino Sanna.

Seguirà, alle 10.30 davanti al Municipio, il tradizionale rito civile con l'apposizione delle corone di fronte ai monumenti ai Caduti del Mare e della Prima Guerra Mondiale al termine del quale le autorità si recheranno nel cimitero di via Balai per deporre le corone sulle tombe del carabiniere Walter Frau e del finanziere Salvatore Cabitta, medaglia d'oro al valor militare. In questa giornata si ricorderanno tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato la propria vita per un ideale di Patria e di attaccamento al dovere.

