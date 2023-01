Circa tremila pazienti senza un medico di base e seicento bambini senza un pediatra. Nel comune di Porto Torres il deficit assistenziale colpisce una ampia fascia di cittadini, costretta ad affrontare gravi disagi, spostamenti poco agevoli nel comune di Sassari per garantirsi le cure indispensabili.

File e attese infinite al Poliambulatorio Andriolu per richiedere l’assegnazione di un medico di medicina generale. E le proteste si fanno sentire. Alcuni costretti anche a pagare le visite ai bambini.

Questa mattina alcuni hanno preferito consumare i pasti davanti alla struttura sanitaria pur di non perdere il loro turno. Tra dimissioni programmate e pensionamenti la città soffre di una grave carenza di professionisti.

Nell’ambito 1.2 del Distretto Socio-sanitario di Sassari, che abbraccia i comuni di Porto Torres e Stintino, ad oggi sono presenti 13 medici di medicina generale e soltanto uno di loro ha aderito volontariamente all’aumento temporaneo dei massimali da 1.500 a 1.800 pazienti, alcuni hanno chiesto una riduzione. La burocrazia distrae il tempo a disposizione da dedicare ai loro assistiti. L’assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, ha promesso di andare incontro alle loro esigenze.

Sul fronte dell’assistenza pediatrica dal 18 gennaio prenderà servizio a Porto Torres, in via Pacinotti, la pediatra Paola Murgia, con incarico da titolare. Sarà necessario presentare istanza all’ufficio Scelte e Revoche per l’assegnazione del medico, in quanto le vecchie attribuzioni decadranno. Un solo medico pediatra non sarà sufficiente a coprire il numero degli assistiti.

La Asl di Sassari aveva bandito un avviso di incarico provvisorio di pediatra di libera scelta, a cui è sempre possibile partecipare. Risale invece al 3 gennaio la pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione di due incarichi provvisori di Assistenza Primaria per il comune di Porto Torres. L’avviso è comunque senza scadenza: decorso tale termine senza che siano pervenute domande, i medici interessati potranno presentare domanda fino al conferimento di due incarichi provvisori ai primi medici aventi diritto.

© Riproduzione riservata