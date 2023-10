Si aprono i cantieri per i lavori della forestazione, interventi sull’aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo a Porto Torres, con affidamento alla società in house della gestione del cantiere.

Il Comune turritano ha beneficiato dalla Regione dell’importo più alto, pari a 160mila euro, seguito dal Comune di Portoscuso con 124mila, mentre gli altri comuni sardi hanno ricevuto finanziamenti con importi inferiori a 100mila.

L’argomento è stato oggetto della commissione comunale Ambiente presieduta da Gianpiero Madeddu. Con delibera della giunta, del 27 ottobre 2023, è stato approvato il progetto esecutivo con fondi pari a circa 272mila euro relativo agli interventi da attuare con 160mila euro provenienti da fondi regionali e da un cofinanziamento di oltre 76mila euro, derivanti da economie comunali relative all’annualità 2020. Il progetto vedrà impegnati 20 lavoratori in attesa di occupazione, con mansioni richieste per 4 mesi riservate ad un capo squadra, undici giardinieri e cinque operai comuni.

«Grazie al lavoro dell’ufficio Ambiente - ha detto Madeddu - anche quest’anno siamo riusciti a reperire ingenti somme per la manutenzione e valorizzazione delpatrimonio boschivo su terreni che insistono in prossimitàdi aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione odi produzione di energia da fonte fossile». Le aree di intervento sono state individuate in via Pirandello, via IV Novembre, via Sassari, via dell’Industria-Via Sassari, Parco Baden Powell e via Rum, dove sono previsti lavori di pulizia generale dell’area dalla vegetazione infestante presente e la potatura delle piante arboree.

