Lavori di messa in sicurezza del Museo del Porto, situato davanti allo scalo marittimo di Porto Torres. Il Comune è beneficiario di un finanziamento di 200mila euro per la sistemazione della struttura, un progetto finanziato dalla Regione e gestito dalla Rete Metropolitana del Nord Sardegna.

Tra gli interventi previsti vi è la messa in sicurezza della recinzione in legno, la quale allo stato attuale risulta pericolante e necessita di un intervento di demolizione e ricostruzione. I fondi stanziati dalla Regione non risultano sufficienti per eseguire i lavori necessari e pertanto si è reso necessario procedere all’affidamento dei lavori di smantellamento della recinzione attraverso risorse derivanti dal bilancio comunale, somme pari a circa 5 mila euro. Il Museo del Porto, in passato noto come edificio industriale chiamato “La Piccola”, ospita attualmente una mostra dedicata alla vela latina, con modellini di barche e strumenti molto antichi usati per la costruzione delle imbarcazioni.

