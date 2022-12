Sono 54 le riunioni delle commissioni consiliari permanenti che si sono svolte nell’arco di un anno nel Comune di Porto Torres. Nel 2022 sono state costituite anche le due commissioni di studio speciali Pesca e Asinara, presiedute da esponenti della opposizione. Nel rispetto del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, sono formate dai consiglieri che rappresentano tutte le forze, sia di maggioranza che di minoranza, che formano l’assemblea civica.

Il presidente del consiglio comunale, Franco Satta, presenta una prima analisi e un bilancio dell’anno che sta per terminare, sottolineando che «spesso tra maggioranza e minoranza il confronto è serrato ma circoscritto all’ambito della correttezza e soprattutto della concretezza. Ritengo – aggiunge - sia il caso di sfatare la convinzione sostenuta da alcuni che sostengono vi sia una barriera tra la pubblica amministrazione e il cittadino, ma posso affermare, secondo la mia esperienza, che tutti i consiglieri svolgono il loro ruolo assumendosi le proprie responsabilità, ed hanno la necessaria competenza per approfondire, per ascoltare e per assumere le decisioni con capacità critica».

In commissione si discutono problematiche e tematiche specifiche contenute nelle delibere da inserire nell’ordine del giorno delle adunanze del consiglio comunale. Quattordici, invece, le sedute dell’assemblea civica composta da 21 componenti con diritto di voto, compresi il sindaco Massimo Mulas e il presidente del consiglio. In aula la presenza di sei donne consigliere comunali dopo l’ingresso di una nuova esponente della maggioranza.

