Un nuovo cantiere di efficientamento delle reti idriche è stato avviato da Abbanoa nel Comune di Porto Torres, un intervento che porterà alla sostituzione integrale di oltre 11 chilometri di condotte. I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna” che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi Pnrr del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il Comune di Porto Torres è tra i centri ai quali è riservata una fetta consistente di questo investimento: oltre quattro milioni di euro. Sono interessate le vie Amsicora, Satta, Mare, Petronia, Adelasia, Costa, Manzoni, della Resistenza, dell’Autonomia, Emilia, Veneto, Manno, Sassari, Mentana, Fermi, Pacinotti, Puccini, Veneto, Emilia, Rossini, Mascagni, Fermi, Tramontana, Libio, Donizetti, Parini, Aretino, Monti viale della Libertà e viale della Cultura. Lunedì 22 luglio saranno collegate le nuove reti idriche appena realizzate nelle vie dell’Autonomia e della Resistenza. Tra le 7 e le 18, per eseguire le operazioni, sarà necessario sospendere l’erogazione in queste strade e in via della Cultura, via ponente, via della Libertà e limitrofe. Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo. A Porto Torres Abbanoa sta anche investendo anche ulteriori 4 milioni di euro sempre per i interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”. I tratti oggetto di questi ulteriori interventi per complessivi 8 chilometri di rete sono stati suddivisi in due lotti e interssano alcune vie del centro e altre al Villaggio Satellite.

