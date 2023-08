Troppi gli automobilisti indisciplinati nel porto di Alghero. Negli ultimi giorni dall’Ufficio circondariale marittimo sono state elevate quasi 80 sanzioni amministrative a causa dell’ingresso nell’area portuale senza autorizzazione rilasciata dall’autorità marittima e per aver posteggiato il proprio veicolo al di fuori degli stalli destinati ai parcheggi o in prossimità del pubblico scalo di alaggio.

«Condotte irregolari che se non contrastate rischiano di pregiudicare la sicurezza portuale; il porto di Alghero non è accessibile a tutti, ma solo a coloro che sono in possesso dell’autorizzazione e secondo le disposizioni contenute nell’Ordinanza n° 77/2003 del 25.11.2003 sulla viabilità portuale, reperibile sul sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/alghero nella sezione dedicata alle ordinanze», fanno sapere dagli uffici di via Eleonora D’Arborea. Il comandante del porto Biagio Semeraro invita turisti e cittadini di Alghero a voler osservare e rispettare i contenuti dell’ordinanza, «al fine di consentire l’ordinata e sicura circolazione di veicoli e pedoni nel porto di Alghero e garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone».

