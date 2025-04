Domenica 13 aprile, dalle ore 20.30, si apre nella basilica di San Gavino, a Porto Torres, la rassegna corale “Polifonia e Tradizione in sa Musica Sacra” , giunta alla sua decima edizione, una iniziativa per promuovere il confronto tra la musica corale sacra polifonica o monodica di ambito popolare e di ambito colto. I programmi musicali dei gruppi corali che parteciperanno alla rassegna saranno articolati in modo da esaltare le peculiarità musicali proprie di ciascun coro, attinenti al progetto artistico proposto. La rassegna quest'anno vedrà la partecipazione di due cori polifonici della tradizione sarda: il coro S'Ena Frisca di Putifigari, diretto dal maestro Dario Pinna e il Coro di Usini, diretto dal maestro Mario Tedde. La serata sarà aperta dal Complesso Musica Antiqua che, sotto la direzione del maestro Laura Lambroni, darà il benvenuto musicale ai cori ospiti. Un viaggio musicale che promuove il confronto tra la musica corale sacra, polifonica e monodica, sia di ambito popolare che colto, un suggestivo mix espresso dai cori tra i più noti dell’Isola.

