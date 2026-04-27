Accordo formale tra l'Amministrazione comunale di Stintino e Poste Italiane, per il potenziamento del servizio di recapito della corrispondenza nella frazione di Pozzo di San Nicola, con il passaggio ufficiale alla consegna diretta presso le abitazioni e non più nelle cassette comuni.

Un risultato reso possibile grazie al dialogo istituzionale volto a rendere operativa la toponomastica cittadina e a garantire un servizio più efficiente e moderno per tutti i cittadini. Dal 1° al 31 maggio è prevista una fase di transizione durante la quale il recapito inizierà ad avvenire presso il domicilio. Nello stesso periodo, al fine di consentire l’aggiornamento degli indirizzi, la corrispondenza indirizzata ai precedenti box modulari continuerà ad essere consegnata nelle cassette collettive.

A partire dal 1° giugno il servizio diventerà esclusivamente domiciliare. A decorrere da tale data, la corrispondenza indirizzata ai box modulari sarà restituita al mittente. Pertanto al fine di evitare disservizi i residenti dovranno provvedere all’installazione di una cassetta delle lettere all’esterno della proprietà, in posizione facilmente accessibile al portalettere, inoltre su citofono e cassetta devono essere indicati i nominativi completi di tutti i destinatari.

Ai residenti si chiede di comunicare il nuovo indirizzo completo (via, numero civico, frazione, Cap) a fornitori, istituti bancari, enti pubblici e soggetti privati. Per i residenti al di fuori della borgata di Pozzo San Nicola, in aree non ancora dotate di numero civico, il servizio resta invariato: il ritiro della corrispondenza continuerà ad avvenire presso i box modulari attualmente in uso.

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