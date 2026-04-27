La giornata clou delle "Primavere Sarde" inizia alle ore 10 con la consueta deposizione di una corona di fiori al monumento ai patrioti sardi inaugurato due anni fa in Largo Don Leonardo Carboni. Alla cerimonia parteciperà il sindaco di Sassari e della Città Metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia.

Subito dopo le visite guidate al Palazzo della Provincia curate dal FAI. In due sessione, alle ore 12:00 e 16:00 e fino ad esaurimento posti, il professor Cristiano Sabino illustrerà i momenti salienti della Rivoluzione nel suo rapporto con il capoluogo turritano. Alle 16.30 convegno dal titolo “1796-2026. Sassari tzitade rivolutzionaria”, con gli interventi degli storici Omar Onnis, Federico Francioni e della scrittrice e saggista Adriana Valenti Sabouret.

Alle 19 la rappresentazione teatrale itinerante curata dalla compagnia Teatro S’Arza. Partendo da piazza d’Italia, gli artisti, con la sapiente regia di Romano Foddai, metteranno in scena le gesta dei rivoluzionari sardi per le vie della città. Fra gli altri Maria Paola Dessì, Margherita Frau, Veronica Meazza, Nicolino Murru, Francesco Petretto, Stefano Petretto, Domenico Soggia, Fabio Uleri. Lo spettacolo itinerante sarà accompagnato dalle voci del coro degli Amici del Canto Sardodiretto dal maestro Salvatore Bullae del Gruppo di ballo Monte Alma di Nulvi.

Gran finale musicale con il concerto del cantautore sardo Andrea Andrillo presso la sede dell’associazione Sa Domo de Totus in via Frigaglia 14 b, spazio ormai centrale nella vita culturale e politica cittadina e da quattro anni copromotrice insieme a S’Arza del progetto Primavere Sarde..

© Riproduzione riservata