Altro importante traguardo raggiunto da zia Lisa Peruzzu di Ploaghe che al ricovero di San Vincenzo ha festeggiato i 103 anni.

La nonnina, per tutti "thia Lisighedda", apparsa in buono stato di salute e con una memoria ancora di ferro, ha ricevuto la visita dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco, Carlo Sotgiu, che l'ha voluta omaggiare con delle rose rosse. Non è mancata anche una buonissima torta.

Al suo fianco gli ospiti e gli operatori della struttura, che la accudiscono con grande amore, e i familiari. A lei sono arrivati gli auguri di tutta la comunità ploaghese.

