Ploaghe rinnova la partecipazione a Monumenti Aperti: anche quest’anno l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Sotgiu ha deciso di aderire alla proposta della Imago Mundi Onlus.

«Partecipiamo con piacere anche quest’anno alla manifestazione Monumenti Aperti - dichiara il primo cittadino -. Gli attori principali saranno, come sempre, gli alunni e le alunne del nostro Istituto Comprensivo, che per l’occasione si trasformeranno in guide turistiche e racconteranno ai visitatori le ricchezze del nostro patrimonio storico, artistico e culturale, guidati dai loro docenti. Non dobbiamo dimenticare né dare per scontata la bellezza dalla quale siamo quotidianamente circondati, ma dobbiamo anzi continuare a tramandarla grazie alle nuove generazioni, testimoni della ri-scoperta della nostra storia e identità. Attraverso gli occhi dei giovani accompagnatori sarà possibile meravigliarsi di nuovo, di fronte a monumenti e luoghi di interesse che pensiamo di conoscere bene, ma dei quali invece impareremo ancora altri aspetti e particolarità, restandone sorpresi ed ammirati».

I siti che potranno essere visitati nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 maggio sono: la Chiesa della Madonna di Valverde, Sa Domo Piaghesa l’Ex Convento dei Cappuccini e la Chiesa di S. Antonio da Padova, l’Oratorio di Santa Croce, l’Oratorio del Rosario e la Pinacoteca Giovanni Spano, il Cimitero Antico, Funtana Manna, la Chiesa di San Matteo e il Nuraghe Don Micheli.

