Nuovo piano di manutenzione della viabilità locale per l'estate nel comune di Ploaghe. Nelle scorse settimane è stato aggiudicato l'appalto per i “lavori di sistemazione della viabilità interna”. Il progetto, dell'importo complessivo 330mila euro è stato finanziato con 300mila dalla Regione Sardegna grazie al bando “Legge regionale 22 novembre 2021 n. 17, art. 4, comma 3 - Interventi di interesse regionale e locale - Programma per la “Manutenzione e miglioramento viabilità” che il comune di Ploaghe si è aggiudicato e che cofinanzierà con 30mila euro del bilancio comunale. Il progetto prevede il rifacimento del manto del tratto stradale che va dall'ingresso della stazione ferroviaria fino al parco inclusivo, la sistemazione di alcuni tratti del Corso Spano, della Via Roma, di Via Sardegna e della zona 167. Oltre al progetto appaltato, il programma di investimenti prevede ulteriori lavori per 520mila euro, sempre finanziati dalla Regione, con cui verranno sistemate numerose strade del centro storico fra cui via Arrio, via San Matteo, via Amsicora, viaTempio e via Martini, oltre a via Palas de Monte, via Verdi, via G.M. Spano e piazza de Castro. Nello stesso progetto sono inoltre presenti l'impianto di sollevamento fognario per la zona di “Maria Marronca”, un tratto di condotta idrica di Via Laredu e una mini rotatoria nell'incrocio tra via Laredu e via della libertà. Il Progetto esecutivo in questione è stato approvato la scorsa primavera e l'amministrazione è in attesa dell'erogazione delle risorse da parte della Regione per l'attivazione della gara d'appalto. Un terzo investimento, del valore di 450mila euro (di cui 298.000 ottenuti dalla regione grazie al bando della “Legge regionale 21 febbraio 2023 n. 1, art. 10, comma 8 - Interventi nella viabilità di interesse locale e regionale”) riguarderà la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di Via Chidarone.

