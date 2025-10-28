Ancora nessuna traccia di Giovanni Pittui, il pensionato 75enne, originario di Florinas, scomparso il 14 settembre scorso da Ploaghe dalla comunità l’Ancora. Secondo l’ultimo avvistamento l’anziano potrebbe aver perso la strada in prossimità della stazione ferroviaria, camminando lungo il guardrail. A distanza di un mese e mezzo dalla scomparsa non ci sono novità sull’esito delle ricerche.

Dopo l’allarme lanciato dalla famiglia a più riprese, dal Comitato scientifico sulla ricerca scomparsi Odv è stato lanciato un nuovo appello in cui si sottolinea che l’uomo, che potrebbe aver perso l’orientamento, ha bisogno di farmaci salvavita.

Il messaggio descrive l’aspetto fisico e l’abbigliamento indossato dal 75enne al momento della sparizione, ovvero l’altezza di 1,64 metri, il peso di 80 chili, stempiato con occhi scuri e con indosso un pantalone del piagiama e una polo blu con scarpe da tennis dello stesso colore. In caso di avvistamento la segnalazione si raccomanda al 112 o al numero 3881894493.

