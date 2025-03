L’amministrazione comunale di Ploaghe ha attivato un importante programma di investimenti grazie a due finanziamenti regionali del valore di 400mila euro ciascuno, finalizzati a completare l’acquisizione della Casa natia del canonico ploaghese Giovanni Spano.

Le risorse consentiranno di recuperare l’intero immobile e terminare il restauro conservativo finalizzato all’uso culturale dell’edificio, risalente presumibilmente alla fine del 1600. La casa del canonico è un edificio distribuito su due livelli, che negli anni è stato oggetto di frazionamento e suddivisione in due porzioni distinte e si affaccia su piazza Valverde, recentemente riqualificata, a pochi passi dall’omonima chiesa. La finalità è quella del recupero e valorizzazione dell’intera struttura, migliorandone la sicurezza e l’aspetto, rendendolo fruibile al pubblico.

L’idea finale è quella di realizzare un complesso museale di più ampio respiro che coinvolga la Casa Natale intera e gli spazi pubblici del Comune, per la creazione di un percorso urbano incentrato sulla figura del canonico comprendente l’ex convento dei frati cappuccini e la pinacoteca Spano.

Proprio nel convento è custodita una mostra multimediale e virtuale sulla vita dello Spano che verrà aperta al pubblico questa primavera. Il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu non nasconde la sua soddisfazione per i risultati ottenuti: «Grazie a questi 800mila euro potremo finalmente completare un progetto che nasce nel 2018 con l’acquisizione della prima porzione della casa Spano e l’ideazione di una mostra permanente dedicata alla vita del Canonico, alle sue opere, ai suoi studi ed al suo impegno soprattutto come padre dell’archeologia sarda. La riqualificazione dell’edificio, oltre al rilevante valore storico e culturale, completa il programma di riqualificazione di quella parte del centro storico che comprende la piazza Valverde, l’ex orfanotrofio, (appena restaurato), e la Chiesa del Valverde il cui restauro verrà appaltato nelle prossime settimane. Piccole perle di un paese ricco di storia».

Il Canonico Spano è stato uno dei principali intellettuali sardi dell’ottocento. Nato a Ploaghe nel 1803 e morto a Cagliari il 3 aprile 1878, il canonico è stato archeologo, linguista, etnologo, docente universitario, rettore e senatore del regno. Nel corso delle sue ricerche mise insieme una ricchissima collezione di oggetti, frutto di scavi archeologici e di quadri che donò ai musei di Cagliari e di Sassari. Fondò il "Bollettino archeologico sardo" e scrisse il dizionario sardo italiano. Per queste ragioni l’amministrazione comunale di Ploaghe ha da tempo attivato una serie di attività atte a valorizzarne la figura.

Già negli anni scorsi è stata acquisita una porzione dell’immobile originario ed è stato realizzato un primo lotto di restauro.

