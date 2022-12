L'assessorato regionale ai Lavori pubblici ha finanziato la proposta di riqualificazione del centro storico presentata dal Comune di Ploaghe. «Recupero del percorso dei Candelieri nella viabilità del centro storico attraverso opere di pavimentazione e di valorizzazione del contesto urbanistico», questo il nome del progetto, riguarda la realizzazione di una nuova pavimentazione, e di parte dei relativi sottoservizi, che interesserà le vie Don Felis, Zaccaria e San Timoteo a monte del Corso Giovanni Spano.

L'obiettivo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Carlo Sotgiu è quello di migliorare l'aspetto estetico attraverso l'introduzione di materiali più nobili in armonia con la più ampia riqualificazione del centro storico. L'intervento avrà un costo di 400mila euro di cui 300mila euro ottenuti dal finanziamento regionale, il massimo concedibile, e 100mila euro a carico del comune di Ploaghe.

«Si tratta di un progetto estremamente importante che si inserisce in un programma di valorizzazione del nostro centro storico iniziato con la realizzazione della Piazza del Convento, di via Iosto Satta e del corso Spano, proseguito ora con la realizzazione della pavimentazione nella piazza Valverde e Via Minerva, in fase di realizzazione in questi giorni, e che proseguirà ora nella zona fra Via Don Felis e Via San Timoteo. Programma di valorizzazione che ha visto anche il finanziamento per il restauro delle vicine chiese del Valverde, in fase di progettazione, e di San Timoteo, in fase di appalto», dichiara il sindaco, Carlo Sotgiu.

© Riproduzione riservata