Cresce l'angoscia per la famiglia di Gianni Pittui, l'anziano 75enne, originario di Florinas, scomparso da Ploaghe ormai da 10 giorni dalla casa protetta l'Ancora in cui si trovava ospite, all'interno della struttura della ex San Giovanni Battista.

L’anziano si era allontanato la domenica mattina del 14 settembre scorso da Ploaghe ed era stato avvistato nei pressi della stazione ferroviaria. I familiari hanno lanciato un nuovo appello sui social, aggiungendo che l'uomo potrebbe aver preso il treno o chiesto un passaggio in macchina a qualcuno. Preoccupati dello stato di salute del pensionato, fanno sapere che ha bisogno di cure mediche. L’uomo indossa una polo e un pantalone blu scuri.

Dopo continue ricerche da parte dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile, le attività non hanno dato alcun esito. L'anziano si era allontanato eludendo la sorveglianza degli operatori, con indosso un pantalone di pigiama blu, una polo blu e un paio scarpe sportive dello stesso colore. Privo di documenti, portafoglio e telefonino si era diretto verso la vicina stazione ferroviaria, da cui si sono perse le tracce.

© Riproduzione riservata