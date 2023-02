Arrivano ancora buone notizie per Ploaghe, centro del Coros.

Il consigliere regionale dell'Udc, Gian Filippo Sechi, ha annunciato l'arrivo, tramite la finanziaria regionale appena approvata, di 850mila euro per le strade rurali.

«Le strade rurali del territorio di Ploaghe potranno essere finalmente interessate da importanti e indispensabili interventi di manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza - dichiara Sechi -. Un emendamento che ho presentato alla finanziaria regionale prevede infatti uno stanziamento complessivo di 850 mila euro in tre anni che saranno interamente destinati alle strade rurali che conducono alle aziende agricole e zootecniche di Ploaghe».

In particolare sono stati stanziati 650 mila euro per il 2023 e 100 mila euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025. «L’emendamento era stato sollecitato più volte dai tanti imprenditori agricoli e proprietari di terreni della zona che lamentano, giustamente, le pessime condizioni delle strade - prosegue Sechi -. Già in condizioni normali è spesso difficoltoso percorrerle con gli abituali mezzi di trasporto, in alcuni casi, quando le condizioni climatiche sono particolarmente avverse, diventa quasi impossibile riuscire ad accedere alle aziende agricole».

«Sono diversi anni che non vengono effettuati lavori di manutenzione. Per questo motivo bisognava necessariamente intervenire con urgenza e porre fine a questa situazione - conclude Sechi -. Grazie a questo emendamento e alle risorse inserite nel documento finanziario della Regione si potrà finalmente riuscire a portare a soluzione il problema. Ricordo che il territorio comunale di Ploaghe è molto vasto, sono in tutto circa 80 i km di arterie principali rurali a cui si aggiungono tutte le diramazioni delle strade di penetrazione agraria, per un’utenza che supera le 2000 unità tra imprenditori agricoli e proprietari di vigne o orti. È evidente, quindi, che si tratti di un intervento molto atteso nel territorio e dunque non posso che manifestare la mia più grande soddisfazione».

