Rete metallica a vista, buche e dislivelli: la pista ciclopedonale che si snoda lungo il litorale di Porto Torres, nel tratto che unisce le due chiesette di Balai, è impraticabile. Nei giorni scorsi una persona con disabilità accompagnata dalla moglie, sul percorso diventato ormai insidioso, ha dovuto dire addio alla sua sedia a rotelle. Le ruote sono rimaste intrappolate nella rete elettrosaldata danneggiando la carrozzina, l’ennesimo incidente che testimonia la pericolosità della pista anche per cicloamatori e podisti.

Una pavimentazione che mostra la mancanza di manutenzione con le buche che si sono allargate e l’asfalto che si è sfaldato in più punti. Le continue segnalazioni dei cittadini avvertono che “è quasi impossibile praticare sport, una semplice corsa o camminata, perché il rischio di cadere e di procurarsi delle lesioni è notevole – lamentano – un vero peccato per un luogo scelto da tante persone per attività di svago”.

La pista risulta inaccessibile anche la notte perché l’illuminazione è scadente, specie di fronte alla spiaggia di Balai, a questo si aggiunge il mancato ripristino della corda utilizzata per delimitare la pista rispetto alla strada, che però non impedisce l'ingresso potenziale di automezzi nei piazzali.

© Riproduzione riservata