Sorpresi a pescare a Cala Sgombro di Dentro, nell’area marina a tutela integrale del Parco nazionale dell’Asinara.

Tre sassaresi, rispettivamente di 54, 53 e 38 anni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica dai carabinieri della stazione dell’isola per aver pescato ricci ed altre specie di pesci, per un totale di circa 4,5 chili, nella zona protetta, dove non è vietata solo la pesca ma anche ogni attività che possa danneggiare l’ambiente marino.

Individuati mentre pescavano, i carabinieri hanno chiesto il supporto della Capitaneria di porto turritana intervenuta via mare per bloccare il piccolo gommone a motore con il quale si erano inoltrati nella caletta off limits, prelevando pesce e ricci di mare di cui è vietata la pesca.

Tutto il pescato è stato sottoposto a sequestro insieme a tutta l’attrezzatura da pesca.

I 3 denunciati sono stati inoltre sanzionati con una multa che potrà variare da 2.000 a 12.000 euro, per la detenzione dei ricci di mare.

