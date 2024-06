La dicitura è 3° Stage nazionale Csen di apnea e pesca in apnea, ma in realtà quello di Stintino ha avuto risonanza internazionale. Hanno partecipato infatti non solo corsisti sardi e della Penisola ma anche della Giamaica, della Germania e della Svizzera. Del resto all’Ancora Una Hotel e Yacht Club di Stintino, i docenti sono stati Massimo Scarpati, il più forte pescatore subacqueo italiano di tutti i tempi, campione del mondo, e pluri campione europeo, ed Emanuela De Lullo, numero 9 al mondo e referente nazionale per le attività subacquee e pesca in apnea del Csen, primo ente di promozione sportiva del Coni.

Emanuela De Lullo e Mariano Satta, entrambi ambassador della C4 Carbon, si sono occupati dei fondamenti dell’apnea e delle sue tecniche di respirazione pre e post tuffo, della mentalità di approccio alla disciplina, delle procedure di sicurezza, delle attrezzature da utilizzare e delle varie tecniche di pesca con numerose sessioni in mare.

La didattica di Mariano Satta si è rivelata l’aspetto più innovativo dello stage, con una teoria non fatta di lunghe sessioni in aula, ma applicata direttamente a bordo piscina e in mare.

Sempre nella stessa location, Emanuela De Lullo, con il sostegno del Csen e del suo presidente nazionale Francesco Proietti, ha dato vita al primo Blue Deep Experience, evento dedicato alle famiglie per avvicinare i giovani assieme ai loro genitori al mondo marino con escursioni in catamarano e barca a vela nel parco dell’Asinara, studiate appositamente per far esplorare in tutta sicurezza e con l’attrezzatura messa a disposizione della C4 Carbon, i fondali incontaminati del parco facendo sperimentare l’apnea e andando alla scoperta della flora e fauna marina.

