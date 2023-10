Campionato regionale sardo per società di pesca in apnea nel mare di Castelsardo. La manifestazione è in programma domani, domenica 15 ottobre, con appuntamento nel porto turistico. La gara vedrà il raduno e la partenza (ore 7,30) dallo scivolo della banchina per il centro del campo di gara verso l’interno del Golfo dell’Asinara. Si potrà pescare dalle 8,30 alle 13,30.

La manifestazione indetta dalla Fipsas ed organizzata del Circolo Sub La Tana di Aggius, avrà come quartier generale la sede della Lega Navale al porto di Castelsardo, dove si svolgeranno le operazioni di pesatura e la cerimonia di premiazione al termine della battuta.

Tutti i concorrenti, come ogni buon pescatore che si rispetti estremamente scaramantici, sono pronti alla sfida nelle cristalline e pescose acque del nord Sardegna. Si parte dalla regola essenziale di fondo, ovvero il divieto assoluto di usare dispositivi ausiliari per la respirazione: la pesca subacquea si pratica soltanto in apnea senza alcun supporto da parte di bombole.

© Riproduzione riservata