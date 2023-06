Perfugas, centro dell'Anglona, è in festa per San Giovanni Battista. Domani alle 22.30 sarà rinnovata l'antica tradizione dei "Fogarones", la consacrazione di comare e compare de fogarone che sarà allietata dall'esibizione della scuola di balli "Balar" di Perfugas.

Venerdì 23 giugno alle 20, sempre in piazza San Giovanni, spaizo ai bambini con i giochi gonfiabili seguiti, alle 21, dalla Dance Point Academy di Laura Barra e Alessandro Serra. Alle 22 è prevista l'esibizione de "La Pillola del giorno dopo band". Concluderà la serata il Dj Set con Federico Sechi.

Sabato 24 giugno alle 17 è in programma la processione per le vie del paese con la statua del santo che si concluderà con la celebrazione della Santa Messa. Alle 15.30 partirà la dodicesima pedalata di Santu Juanne. Dalle 18.30 alle 20.30 è previsto, invece, il trekking di Santu Juanne. Alle 20.30 spazio culinario con la cena di Santu Juanne per tutti i partecipanti. Per finire Dj Set con G. Cidda & A. Masala.

