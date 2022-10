Due ventenni sassaresi sono stati recuperati dopo essersi smarriti durante un’escursione.

L’intervento del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico si è concluso nella tarda serata di ieri: l’allarme era scattato alle 21 quando il padre di uno dei due giovani ha chiesto l’intervento dei soccorritori non vedendoli rientrare. E.M. e A.F. erano usciti nel pomeriggio per fare una passeggiata nella Valle dei Ciclamini, in territorio di Sassari, ma col calare del buio i due hanno perso l’orientamento senza riuscire a tornare alla loro auto.

I tecnici della stazione di Sassari hanno avviato le ricerche insieme a Vigili del fuoco e Carabinieri. Intorno alle 22.20 i ragazzi sono riusciti a comunicare con i familiari per rassicurarli e, grazie alle loro coordinate, i soccorritori li hanno raggiunti.

Erano entrambi in buone condizioni di salute e non è stato necessario l’intervento sanitario.

