Grande soddisfazione per il pugile algherese Marcello Manca, che nei giorni scorsi è stato ricevuto nella casa comunale di Porta Terra dal sindaco Raimondo Cacciotto e ha ricevuto l’attestato di riconoscimento al “Merito sportivo” per aver contribuito con ottimi risultati alla rinascita della boxe algherese e per i successi conseguiti in ambito sportivo.

Manca, accompagnato dall’allenatore Maurizio Muretti del team Boxe Torres “Mario Muretti”, è stato accolto a Porta Terra anche dall’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris e dal consigliere comunale Gianni Martinelli. È stata l’occasione per parlare dei risultati ottenuti dal pugile algherese, reduce da quattro vittorie tra i professionisti, l’ultima delle quali contro il temibile pugile serbo Sandro Stanic nella Coppa internazionale dedicata al Maestro Franco Mulas. Ma anche del rinnovato entusiasmo per la boxe nella città di Alghero.

«Sono orgoglioso di aver ricevuto questo riconoscimento dal sindaco e dall’amministrazione comunale, che ringrazio – afferma Marcello Manca – perché ripaga gli sforzi fatti in questi anni non solo per la mia crescita sportiva ma anche per riaccendere l’entusiasmo per uno sport che ad Alghero ha regalato grandi soddisfazioni e titoli importanti come quello mondiale conquistato dall’indimenticato Tore Burruni. Spero che sempre più giovani si avvicinino al pugilato che, attraverso i suoi valori, può diventare un fondamentale strumento di inclusione sociale».





