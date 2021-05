Una barca da diporto è finita alla deriva, proprio sugli scogli in prossimità della spiaggia Renaredda, a Porto Torres. Uno spettacolo insolito per i passanti che hanno assistito alla scena temendo qualcosa di tragico.

A bordo del natante, di circa sei metri, non c’era nessuno, e questo è bastato per fare scattare l’allarme. Immediato l’intervento della Capitaneria di porto turritana che attraverso l’utilizzo di una motovedetta ha provveduto al recupero dell’imbarcazione avviando le indagini per risalire al proprietario. In un primo momento, si temeva la possibilità di un incidente con eventuali dispersi, ma date le condizioni meteo serene, con sole e mare piatto, i militari escludono che ci sia stato qualcosa di grave.

Nel frattempo sono stati avviati i controlli nello specchio acqueo antistante la costa di Porto Torres, con un giro di perlustrazione da parte della Guardia Costiera. Sembra però che la barca abbia soltanto rotto gli ormeggi e sia partita alla deriva prima di incontrare gli scogli sul litorale poco distante dal porto turistico.

© Riproduzione riservata