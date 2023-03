Inizia presto purtroppo la stagione degli incendi a Pattada. Stanotte, per cause da precisare, ma probabilmente per la bruciatura di alcune sterpaglie, si è propagato un vasto rogo nelle campagne alla periferia del paese, località San Gavino.

Subito in allerta i vigili del fuoco e la protezione civile regionale, che sono intervenuti sul posto. La protezione civile ha inviato due squadre di volontari (Buddusò e Benetutti), che assieme ai barracelli e ai vigili del fuoco hanno monitorato la situazione. Impossibile infatti intervenire per mancanza di vie d’accesso.

«Verso le due di notte l'incendio si è spento naturalmente - commenta il sindaco di Pattada Angelo Sini -. Oggi, qualora si rendesse necessario, le squadre di pronto intervento saranno operative per le eventuali bonifiche. Sono andati bruciati una decina di ettari di campagna».



© Riproduzione riservata