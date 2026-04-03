La stagione del Baretto di Porto Ferro riparte dalla Pasquetta. Lunedì dalle 14 al tramonto la baia di Porto Ferro proporrà l'incanto della spiaggia e del mare, mentre Danilo Cappai e soci proporranno un programma musicale eterogeneo com'è loro costume.

Si parte con Carlotta, classe 2003 già parte della comunità del Baretto, che accompagnerà il pubblico tra post punk, garage e dream pop, in un set che è insieme ricerca e familiarità. A seguire Nazar (classe 1999) a proporre un attraversamento di generi e suggestioni: dall’etnico alla psichedelia sino all’elettronica, in una contaminazione senza confini. E poi lui, presenza iconica: Dj Sergione. Il suo è un ritorno che ha il sapore delle abitudini che diventano certezze identitarie, delle domeniche che si trasformano in appuntamenti fissi. Un set che non è solo musica, ma parte integrante di un rito condiviso, capace di dare al tramonto una dimensione quasi narrativa.

Il Baretto si propone come spazio aperto, fluido, accessibile con bar, panini, nessuna prenotazione e la possibilità di lasciarsi guidare semplicemente dalla giornata.

“E se è vero che la direzione non viene mai imposta, è altrettanto certo che, ancora una volta, ci sarà molto da ascoltare. E da vivere”, chiude Danilo Cappai, anima del Baretto.

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