Si chiama "Parole dal Mondo 2025 - 2026 ”, il progetto che a Sorso prevede lezioni di lingue per tutti.

L’amministrazione comunale in collaborazione e con il coordinamento della Biblioteca comunale Salvatore Farina, anche per l'annualità 2025-2026 ha avviato l'iniziativa di apprendimento delle lingue con lezioni di Inglese, francese e da quest'anno anche giapponese.

Continua il progetto linguistico, con l'obiettivo di implementare l'offerta culturale locale voluta dall’assessore alla Cultura Federico Basciu con l'idea di compiere un altro passo verso la realizzazione di un polo linguistico attraverso la collaborazione con la Biblioteca S. Farina, finalizzato allo sviluppo della capacità linguistica e comunicativa della popolazione residente.

L'attivazione del progetto oltre ad ampliare i servizi ai cittadini consentirà di acquisire competenze linguistiche senza dover ricorrere a spostamenti extraurbani e con un canone ridotto e vantaggioso per gli utenti.

I corsi si svolgeranno negli spazi della Biblioteca e il calendario e la data di inizio verranno comunicati dopo la raccolta delle iscrizioni. Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi alla Biblioteca di via Siglienti 1, telefono 079 3391326.

